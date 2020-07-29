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سيارات

تشويقية جديدة من رولز رويس لـ جوست 2021 الجديدة.. صور

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت شركة رولز رويس لصانعة السيارات الفاخرة البريطانية ، عن أول صورة تشويقية رسمية للجيل التالي من جوست 2021، خلال مشاركة تورستن مولر أوفتوس، الرئيس التنفيذي للشركة، بعض المعلومات حول السيارة .

قال تورستن مولر أوفتوس، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس فى تصريحات رسمية له أنه بالرغم من تفشي فيروس كورونا وآثاره الكبيرة على صناعة السيارات، فإن شركته ستواصل تطوير الجيل القادم من جوست 2021 .

وأضاف تورستن أن جوست 2021 الجديدة بالكامل سيتم الكشف عنها في خريف هذا العام، حيث ان الجيل الحالي من جوست، والذي كشفت عنه الشركة في عام 2009، هو الموديل الأكثر نجاحًا في تاريخ صناعة السيارات الذي يمتد لأكثر من 116 عام.

واستمعت الشركة إلى رغبات عملائها ، و قالت أنها تعمل دون كلل على تلبية التوقعات وما يُنتظر من الجيل القادم من جوست، و ستقوم ببناء السيارة بالكامل من جديد.

كما أنه سيتم الكشف عن أربعة صور تشويقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، و تعطينا لمحة أفضل على جوست الجديدة كليًا، قبل أن تكشف عنها رسميًا على الانترنت هذا الخريف.

تشويقية جديدة من رولز رويس لـ جوست 2021 الجديدة.. صور
تشويقية جديدة من رولز رويس لـ جوست 2021 الجديدة.. صور
تشويقية جديدة من رولز رويس لـ جوست 2021 الجديدة.. صور
تشويقية جديدة من رولز رويس لـ جوست 2021 الجديدة.. صور
تشويقية جديدة من رولز رويس لـ جوست 2021 الجديدة.. صور
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