شوبير: 4 ملايين إسترليني لإنهاء صفقة رمضان صبحي

وتابع:" رمضان عايز يلعب في إنجلترا أو ألمانيا ".

وأضافت الشبكة أن هدرسفيلد يرغب في إعادة ترتيب أوراقه، خاصة مع وضعه الصعب وإمكانية هبوطه من دوري الدرجة الأولى لـ دوري الدرجة الثانية.

وتابعت الشبكة أن هدرسفيلد أعلن أن هناك رغبة من بعض الاندية الاخرى في ضم اللاعب





وكانت بعض التقارير الصحفية كشفت عن اقتراب رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي من الانتقال لـ الدوري الإيطالي





وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن أودينيزي أحد الفرق الإيطالية يرغب في ضم رمضان صبحي بعد نهاية إعارته من هدرسفيلد إلى الأهلي بنهاية الموسم الجاري حتى شهر سبتمبر.