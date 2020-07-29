شوبير: 4 ملايين إسترليني لإنهاء صفقة رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس التطورات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي
لاعب هدرسفيلد الإنجليزي والمعار لصفوف النادي الأهلي.
وقال أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، إن رمضان صبحي يرفض العروض، معقبا: "مش عايز عروض ولو الأهلي
دفع 4 مليون يخلص الصفقة الصبح".
وتابع:" رمضان عايز يلعب في إنجلترا أو ألمانيا ".
ومن جهة أخرى كشفت شبكة سكاي سبورتس عن قرار نادي هدرسفيلد النهائي بشأن رغبة النادي الأهلي في تجديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق المعار لـ المارد الأحمر.
وأكدت شبكة سكاي أن هدرسفيلد رفض وبشكل نهائي إمكانية تجديد اعارة رمضان صبحي،
حيث طلب من الأهلي إما شراء اللاعب بشكل نهائي أو عودته لـ فريقه الإنجليزي.
وأضافت الشبكة أن هدرسفيلد يرغب في إعادة ترتيب أوراقه، خاصة مع وضعه الصعب وإمكانية هبوطه من دوري الدرجة الأولى لـ دوري الدرجة الثانية.
وتابعت الشبكة أن هدرسفيلد
أعلن أن هناك رغبة من بعض الاندية الاخرى في ضم اللاعب
وكانت بعض التقارير الصحفية كشفت عن اقتراب رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي من الانتقال لـ الدوري الإيطالي
.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن أودينيزي أحد الفرق الإيطالية يرغب في ضم رمضان صبحي بعد نهاية إعارته من هدرسفيلد إلى الأهلي بنهاية الموسم الجاري حتى شهر سبتمبر.