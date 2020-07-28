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رياضة

خناقة وقطع سروال.. يتسببان في إنهاء مباراة سموحة والاتحاد قبل وقتها الأصلي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:04 م
الهاني سليمان حارس
الهاني سليمان حارس نادي سموحة
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حسام الحارتي
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على الاتحاد السكندري بنتيجة 1/2 فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصري.

تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق ناصر ماهر، ثم نجح محمد الصباحي في إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندري.

وعاد  صلاح محسن وسجل هدف الفوز لسموحة قبل انتهاء المباراة .

وقبل انتهاء المباراة استحوذ الهاني سليمان على الكرة، وركض أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري لاستخلاصها منه ليتسبب في قطع سروال الهاني سليمان.


ودخل الهاني سليمان في مشادة مع أحمد رفعت لاعب الاتحاد لتبدأ المشادات بينهما وتصل إلى السباب .

وطلب طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري من حكم المباراة إنهاء اللقاء في الدقيقة 85 لينهي اللقاء ورفع تقرير لما حدث لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري .


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