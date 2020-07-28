خناقة وقطع سروال.. يتسببان في إنهاء مباراة سموحة والاتحاد قبل وقتها الأصلي

تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق ناصر ماهر ، ثم نجح محمد الصباحي في إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندري.





وعاد صلاح محسن وسجل هدف الفوز لسموحة قبل انتهاء المباراة .





وقبل انتهاء المباراة استحوذ الهاني سليمان على الكرة، وركض أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري لاستخلاصها منه ليتسبب في قطع سروال الهاني سليمان.



