AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر: المباريات الودية لا تعبر عن مستوى الفرق

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الفريق السكندري لا يزال أمامه وقت من أجل العودة إلى مستواه الفني والبدني.

وقال "عامر" فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "سموحة قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري ولكن لا يزال أمامنا وقت للعودة إلى المستوى الفني والبدني المعتاد، والهزيمة أمام الزمالك والأهلي طبيعية".

وأضاف: "هناك تحسن فى الأداء إلى حد ما، والمباريات الودية لا تعبر عن شيء، والأفضل أننا نواجه أندية كبيرة وديًا للاحتكاك بشكل جيد، وصدقي دفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة أمام الأهلي والزمالك".

وعن أزمة مباراة سموحة والاتحاد: "اعتذرت بشكل شخصي لأحمد رفعت، وحماده صدقي قام بتغريم الهاني سليمان ماليًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.. النقض توضح هذه الحالة

لتيسير الالتزام بحقوق الخزانة العامة.. المالية تصدر آلية لتسهيل سداد ضريبة الجدول على السلع والخدمات

الضرائب عن التعديلات المقترحة على قانون القيمة المضافة: تتضمن التزامات وتيسيرات للمسجلين

نصف مليار جنيه حجم الضرائب على الدروس الخصوصية في العام

ترشيحاتنا

حكاية نيرمين الفقي مع البوركيني.. هل قصدت دعم المايوه الشرعي ؟

أخبار التوك شو.. التموين تصدم جماهير الزمالك ومرتضى منصور بخصوص نادي القرن.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يعلن موعد التوصل للقاح كورونا.. وتحذير من أحمد موسى لخبراء المياه

شاهد.. أمطار غزيرة على جبل عرفات

الجيش الليبي ينشر منظومة الدفاع الجوي S-200 لصد أي هجوم تركي على سرت

اصطحبه جده في نزهة فكانت نهايته مؤلمة

نادي القرن.. "التموين" تصدم جماهير الزمالك ومرتضى منصور بهذا الأمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام

3 طرق طبيعية من المنزل لعلاج الأرق