أسوأ ليلة في حياتي.. عروس تدخل العناية المركزة بعد ساعات من الزفاف





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن إحدى الشابات روت ذكرياتها مع أول يوم في الزواج و عبرت " كان أسوأ يوم في حياتي " لأنها قضت ليلتها في العناية المركزة .





روت الفتاة البالغة من العمر 27 عاما ، انها فور وصولها إلى عش الزوجية أصيبت بألم شديد في القفص الصدري و لم تتمكن من استنشاق الهواء و سقطت مغشية عليها.





استيقظت الفتاة وجدت نفسها في المستشفى بجانبها زوجها يجلس على كرسي ، ليروي لها المأساة التي تعرضت لها، فقد أصيبت بـ"ضيق تنفس" وقضت ليلتها في العناية المركزة، وكادت أن تفقد حياتها؛ بسبب عدم قدرتها على التنفس بشكل سليم .





ونوهت السيدة إلى أنها كانت تعاني من ضيق التنفس منذ فترة ، و لكنها كانت تظن أنها مصابة به بسبب توترها و استعداها لذلك اليوم .

يبدأ الزوجان حياتهما الجديدة منذ اللحظة التي يغادر فيها الأهل و الأصدقاء قاعة الزفاف ، و تبدأ رسميا حياتهما سويا، ولكن واقعة حدثت، روتها عروس، أشارت خلالها إلى أن أول ليلة في حياتها الزوجية كانت أسوأ ليلة قضتها في حياتها .