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منوعات

أسوأ ليلة في حياتي.. عروس تدخل العناية المركزة بعد ساعات من الزفاف

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يبدأ الزوجان حياتهما الجديدة منذ اللحظة التي يغادر فيها الأهل و الأصدقاء قاعة الزفاف ، و تبدأ رسميا حياتهما سويا، ولكن واقعة حدثت، روتها عروس، أشارت خلالها إلى أن أول ليلة في حياتها الزوجية كانت أسوأ ليلة قضتها في حياتها .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن إحدى الشابات روت ذكرياتها مع أول يوم في الزواج و عبرت " كان أسوأ يوم في حياتي " لأنها قضت ليلتها في العناية المركزة . 

روت الفتاة البالغة من العمر 27 عاما ، انها فور وصولها إلى عش الزوجية أصيبت بألم شديد في القفص الصدري و لم تتمكن من استنشاق الهواء و سقطت مغشية عليها. 

استيقظت الفتاة وجدت نفسها في المستشفى بجانبها زوجها يجلس على كرسي ، ليروي لها المأساة التي تعرضت لها، فقد أصيبت بـ"ضيق تنفس" وقضت ليلتها في العناية المركزة، وكادت أن تفقد حياتها؛ بسبب عدم قدرتها على التنفس بشكل سليم . 

ونوهت السيدة إلى أنها كانت تعاني من ضيق التنفس منذ فترة ، و لكنها كانت تظن أنها مصابة به بسبب توترها و استعداها لذلك اليوم . 
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