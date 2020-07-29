المالية: فيتش تتوقع تراجع الدين العام في مصر

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قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن مؤسسة «فيتش» لا تتوقع أن تعرقل جائحة فيروس كورونا أو أن تؤثر على مسيرة تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد والمالية العامة حتى وإن حدث بعض التراجع الطفيف في المدى القصير.وأوضح في تصريحات له، أن "فيتش" تتوقع معاودة معدلات الدين للناتج المحلي للانخفاض في المدى المتوسط؛ بما يعنى قدرة الحكومة على الحفاظ على المسار النزولي للدين خاصة في ظل توقعات خبراء «فيتش» التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصاد التحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي تم اتخاذها، وبلغت نحو ٢,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات «فيتش».وأضاف أحمد كجوك أن خبراء مؤسسة «فيتش» توقعوا تحقيق فائض أولي بداية من العام المالي المقبل مع توقع انخفاض عجز الموازنة إلى نحو ٨٪ من الناتج المحلى.وكان تقرير مؤسسة «فيتش» أكد أن جائحة «كورونا» ستؤثر سلبًا على بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل مؤقت، ولكن أشار أيضًا إلى قدرة واستطاعة الحكومة على تجاوز تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، التي منحت الاقتصاد المصري درجة من المرونة والقوة في مواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى.