كاد يتسبب في حرب بين مصر والجزائر.. مدحت العدل: الإعلام الرياضي سبب زيادة التعصب

أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أن الإعلام الرياضي هو السبب الرئيسي في زيادة التعصب داخل الكرة المصرية، والذي انتشر
خلال الفترة الأخيرة .
وأضاف العدل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اوضة لبس " الذي
يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار ان الاعلام الرياضي كاد يتسبب في حرب مع
الجزائر عام 2009 .
وأوضح العدل ان مقدمي ومذيعي
البرامج الرياضية يبيعون التعصب، وهناك بعض الأشخاص الذين يكتبون على تويتر أفضل ممن يعملون في التحليل الرياضي على الفضائيات .
وكشف العدل عن أن "معظم اللي بيحللوا كورة في مصر؛ حافطين كلمتين
وبيرددوهم"، والشباب الصغير علي اليوتيوب بيحلل أفضل منهم.