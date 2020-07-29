كاد يتسبب في حرب بين مصر والجزائر.. مدحت العدل: الإعلام الرياضي سبب زيادة التعصب

أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أن الإعلام الرياضي هو السبب الرئيسي في زيادة التعصب داخل الكرة المصرية، والذي انتشر خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف العدل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اوضة لبس " الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار ان الاعلام الرياضي كاد يتسبب في حرب مع الجزائر عام 2009 .

وأوضح العدل ان مقدمي ومذيعي البرامج الرياضية يبيعون التعصب، وهناك بعض الأشخاص الذين يكتبون على تويتر أفضل ممن يعملون في التحليل الرياضي على الفضائيات .

وكشف العدل عن أن "معظم اللي بيحللوا كورة في مصر؛ حافطين كلمتين وبيرددوهم"، والشباب الصغير علي اليوتيوب بيحلل أفضل منهم.