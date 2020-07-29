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رياضة

كاد يتسبب في حرب بين مصر والجزائر.. مدحت العدل: الإعلام الرياضي سبب زيادة التعصب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:56 ص
مدحت العدل
مدحت العدل
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محمد سمير

أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أن الإعلام الرياضي هو السبب الرئيسي  في زيادة التعصب داخل الكرة المصرية، والذي انتشر خلال الفترة الأخيرة .

 

وأضاف العدل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اوضة لبس " الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار ان الاعلام الرياضي كاد يتسبب في حرب مع الجزائر عام 2009 .

 

وأوضح العدل ان مقدمي ومذيعي البرامج الرياضية يبيعون التعصب، وهناك بعض الأشخاص الذين يكتبون على تويتر أفضل ممن يعملون في التحليل الرياضي على الفضائيات .

 

وكشف العدل عن أن "معظم اللي بيحللوا كورة في مصر؛ حافطين كلمتين وبيرددوهم"، والشباب الصغير علي اليوتيوب بيحلل أفضل منهم.

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