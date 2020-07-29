أيمن المزين: سعيد بمستوى ناشئين طنطا أمام الزمالك.. فيديو

قال أيمن المزين مدرب طنطا، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، والتى أقيمت مساء الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضى.





وأضاف أيمن المزين ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن فريق طنطا ظهر بشكل طيب خلال مباراة الزمالك، رغم مشاركة عدد من اللاعبين الناشئين.





وأكد أيمن المزين على سعادته بمستوى الناشئين خلال اللقاء، قائلا :" قدمنا مستوي طيبا أمام فريق عملاق مثل الزمالك، لقد قمنا بإشراك عدد من اللاعبين الناشئين وأنا سعيد بما قدموه".





وأتم حديثه قائلا :" نعمل حاليا على الاستعداد للدورى الممتاز، وسنلعب غدًا أمام حرس الحدود فى ودية جديدة".