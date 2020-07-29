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رياضة

أيمن المزين: سعيد بمستوى ناشئين طنطا أمام الزمالك.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:30 ص
الزمالك وطنطا
الزمالك وطنطا
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محمد رشاد
قال أيمن المزين مدرب طنطا، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، والتى أقيمت مساء الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضى.

وأضاف أيمن المزين ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن فريق طنطا ظهر بشكل طيب خلال مباراة الزمالك، رغم مشاركة عدد من اللاعبين الناشئين.

وأكد أيمن المزين على سعادته بمستوى الناشئين خلال اللقاء، قائلا :" قدمنا مستوي طيبا أمام فريق عملاق مثل الزمالك، لقد قمنا بإشراك عدد من اللاعبين الناشئين وأنا سعيد بما قدموه".

وأتم حديثه قائلا :" نعمل حاليا على الاستعداد للدورى الممتاز، وسنلعب غدًا أمام حرس الحدود فى ودية جديدة".
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