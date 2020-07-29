الشحات: فايلر أضاف للأهلي ما كان ينقصه.. وأبوتريكة مثلي الأعلى محلياً

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية، يعد مثله الأعلى محليا، مشيرا إلى أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، حقق ما كان منقوصا في الفترة الماضية.
وتحدّث الشحات، في ضيافة برنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي" عن سبب تألقه تحت قيادة المدير الفني السويسري هذا الموسم: "فايلر قدر يلّم اللاعيبة، ودي حاجة كانت ناقصة قبل كده".
وأضاف: "دايما عنده حماس وشجاعة في التمرين وقدر يكسب اللاعيبة ونكون ناجحين معاه، ونتميز معه بوجود بديل لأي لاعب يغيب".
وتحدث الشحات عن مثله الأعلى في كرة القدم قائلا: "مثلي الأعلى محليا هو محمد أبو تريكة، وعالميا كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لن أختار ليونيل ميسي نجم برشلونة لأنني مشجع لريال مدريد".
وأتم الشحات تصريحاته قائلا: "لاعب يعجبني أدائه خارج الأهلي؟ أشرف بنشرقي في الزمالك، عامل شكل في الدوري المصري".