الشحات: فايلر أضاف للأهلي ما كان ينقصه.. وأبوتريكة مثلي الأعلى محلياً

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية، يعد مثله الأعلى محليا، مشيرا إلى أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، حقق ما كان منقوصا في الفترة الماضية.





وتحدّث الشحات، في ضيافة برنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي" عن سبب تألقه تحت قيادة المدير الفني السويسري هذا الموسم: "فايلر قدر يلّم اللاعيبة، ودي حاجة كانت ناقصة قبل كده".



