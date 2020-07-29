انتظرونا في العيد.. بوسي شلبي بصحبة يسرا عبر انستجرام

نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة برفقة الفنانة يسرا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





و كتبت بوسي معلقة علي الصورة: انتظرونا في العيد وفيلم العيد صاحب المقام علي شاهد يوم ٣٠ مع صاحبه المقام الرفيع ، العيد احلي مع يسرا





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وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.





وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.



