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فن

أجدع أصحاب.. بوسى شلبى توجه الشكر لنيللى كريم وهند صبرى.. شاهد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة بصحبة الفنانة هند صبرى والفنانة نيللى كريم والفنانة حنان عدنان.


كتبت بوسى على الصورة: "شكرا يا أجدع أصحاب بحبكم نيلي وهند وحنان#هند_صبري #نيللي_كريم #حنان_عدنان".


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وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.


وكانت  بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.


 ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها على "إنستجرام" صورا من داخل النقابة وعلقت عليها قائلة: "نحترم قانون النقابة لحمايتنا".




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