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مرأة

في 30 دقيقة حيل خارقة لفقدان الوزن

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:01 ص
انقاص الوزن
انقاص الوزن
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لمياء الياسين

يمكنك نسف الكرش بكل سهولة والسيطرة على الوزن الزائد بمجموعة من العادات البسيطة يمكنك البدء فى تطبيقها بدءًا من الآن إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد فهى لها نتائج مذهلة لإنقاص الوزن ونسف الكرش .

1.  30 دقيقة يوميا 

 ممارسة الرياضة للمشى لمدة 30 دقيقة يوميًا تساعدك على فقدان الوزن بنسبة 25٪ أكثر من ممارسة الرياضة لمدة ساعة كاملة.

2. تناول الطعام ببطء 

أصبح تناول الطعام سريعًا عادة سيئة لا يمكن تصحيحها إلا إذا كنت ترغبين فى ذلك حقًا

3. تجنب تناول الطعام أمام جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون

تزيد إعلانات  الوجبات السريعة ، من شهيتنا وتجعلنا نتناول الطعام. أيضًا ، عندما نتناول الطعام أمام أجهزة الكمبيوتر أو التلفاز ، غالبًا ما لا نولي اهتمامًا بالغًا لطعامنا ولا ندرك مقدار ما تناولناه.

4. قراءة ملصقات الطعام

يمكن أن تكون ملصقات الأطعمة الغذائية مفيدة للغاية في مساعدتك على اتخاذ خيارات صحية وفقدان الوزن.

وتشير دراسة نشرت في مجلة شؤون المستهلك إلى أن الأشخاص الذين يقرأون ملصقات الطعام بشكل منتظم؛ هم أكثر عرضة لفقدان الوزن ، وخاصة النساء بين سن 37-50.
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