في 30 دقيقة حيل خارقة لفقدان الوزن

من العادات البسيطة يمكنك البدء فى تطبيقها بدءًا من الآن إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد فهى لها نتائج مذهلة لإ





ممارسة الرياضة للمشى لمدة 30 دقيقة يوميًا تساعدك على فقدان الوزن بنسبة 25٪ أكثر من ممارسة الرياضة لمدة ساعة كاملة.





2. تناول الطعام ببطء





أصبح تناول الطعام سريعًا عادة سيئة لا يمكن تصحيحها إلا إذا كنت ترغبين فى ذلك حقًا





3. تجنب تناول الطعام أمام جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون





تزيد إعلانات الوجبات السريعة ، من شهيتنا وتجعلنا نتناول الطعام. أيضًا ، عندما نتناول الطعام أمام أجهزة الكمبيوتر أو التلفاز ، غالبًا ما لا نولي اهتمامًا بالغًا لطعامنا ولا ندرك مقدار ما تناولناه.



