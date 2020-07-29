محمد يستغيث بالتأمينات الاجتماعية لصرف معاشه المتوقف

استغاث المواطن محمد عبد العليم عبد الخالق ابوعرب من أهالى القناطر الخيرية محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاشه منذ شهر مايو الماضى بالرغم من سداد كل المدد المستحقة عليه لبلوغه سن المعاش ليتمكن من صرفه.





ويقول فى رسالته: صرفت المعاش خلال الأشهر التالية "يناير وفبراير ومارس وابريل" من عام 2020 إلي أنني فوجئت بوقف المعاش وعندما توجهت للموظف بمكتب المعاشات أفاد الموظف بعدم علمه بالأسباب ولم يبدى أى افادة.





وأضاف : أنه حصل على المعاش أربعة شهور فقط ثم توقف ودون إبداء أسباب.





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