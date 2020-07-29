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بين الناس

محمد يستغيث بالتأمينات الاجتماعية لصرف معاشه المتوقف

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد عبد العليم عبد الخالق ابوعرب من أهالى القناطر الخيرية محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاشه منذ شهر مايو الماضى بالرغم من سداد كل المدد المستحقة عليه لبلوغه سن المعاش ليتمكن من صرفه.

ويقول فى رسالته: صرفت المعاش خلال الأشهر التالية "يناير وفبراير ومارس وابريل" من عام 2020 إلي أنني فوجئت بوقف المعاش وعندما توجهت للموظف بمكتب المعاشات أفاد الموظف بعدم علمه بالأسباب ولم يبدى أى افادة.

وأضاف : أنه حصل على المعاش أربعة شهور فقط ثم توقف ودون إبداء أسباب. 

بطاقة رقم قومي  25411281401054
 رقم تأميني  2898264   تابع لمكتب تأمينات القناطر الخيرية محافظة القليوبية
التواصل مع القارئ 01149279575


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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