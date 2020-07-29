صديقي الوفي.. ماجد المصري يشارك جمهوره بصورة جديدة عبر إنستجرام

نشر الفنان ماجد المصرى صورة جديدة له، رفقة كلبِهِ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلق ماجد المصري على الصورة قائلا: مساء الفل.. يوم جميل مع ( ناركوس ) صديقي الوفي.





وحازت الصورة علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات ما بين " منور الدنيا ، احلي ماجد ، والله عندك حق اوفي من ناس كتير ".





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على الجانب الآخر يقوم الفنان ماجد المصرى بتصوير مسلسل "الوجه الآخر" بطولته، ونسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.





المسلسل ينتمى إلى نوعية أعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الآخر لكل شخصية.



