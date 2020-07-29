قلبي يا دُولة.. مها أحمد تشارك جمهورها بصورة مع نجلها على إنستجرام

شاركت الفنانة مها أحمد جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة، رفقة نجلها "عادل". بصورة جديدة، رفقة نجلها "عادل".



، ويحميك ويحقق لك كل أحلامك ، وميحرمنيش منكم ابدا انت وبابا وحمودي". وعلقت مها على الصورة : قلبى يا دُولة، ربنا ميحرمنيش منك أبدًا





وجاء رد نجلها : "أحلى أم في الدنيا.. بحبك".





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وكانت الفنانة مها أحمد، قد احتفلت بعيد ميلادها داخل مقر شركة "7DRK Media" و"الشاعر" للإنتاج الفني، وذلك على هامش تعاقدها على عمل فني جديد معهما، حيث انتهزت الشركة تلك الفرصة للاحتفال بعيد ميلادها في نفس الوقت، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العمل خلال الفترة القادمة.





حضر الحفل عدد كبير من أصدقائها المقربين داخل وخارج الوسط الفني، بالإضافة إلى نجلها عادل مجدي كامل، بينما تغيب زوجها الفنان مجدي كامل عن الحفل بسبب ظروف عائلية.





ومن جهتها، أعربت الفنانة مها أحمد، عن سعادتها بالتعاون بينها وبين شركة "7DRK Media" و"الشاعر"، مؤكدة أن هذا الاحتفال كان بمثابة مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل العمل بينهما بعد الانتهاء من مرحلة التحضيرات.





وأضافت "مها"، أنها تستعد لتقديم موسم جديد من برنامجها "ربع دستة ستات" على شاشة قناة المحور، مؤكدة أن البرنامج يدور في قالب اجتماعي، ويضم العديد من الفقرات المتنوعة، مشيرة إلى أنها تستضيف خلاله العديد من الأطباء وخبراء الموضة والأزياء، لمناقشة كل الموضوعات الاجتماعية التي تهم المرأة والأسرة المصرية بشكل عام.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد برنامج "الست هانم"، الذي تم عرضه على القناة الأولى، وجاء البرنامج ضمن سلسلة تطوير إدارة التليفزيون التي نفذتها لتطوير شاشة القناة الأولي الفضائية المصرية.



