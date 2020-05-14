مها أحمد تنشر صور ابنها على فراش المرض

وأكملت مها أحمد: "كان نفسي أن دولتي تنشئ مكان كبير لرعاية ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وبالفعل أنشأت وزارة الداخلية مركز تأهيل ورعاية ذوي القدرات الخاصة وهذا صرح كبير وضخم".



وأضافت: "والرئيس السيسي كرم كل أم من أمهات ذوي القدرات الخاصة في احتفالية قادرون باختلاف".





