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فن

مها أحمد تنشر صور ابنها على فراش المرض

الخميس 14/مايو/2020 - 10:11 م
مها أحمد
مها أحمد
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نبيل العدوى
نشرت الفنانة مها أحمد عددا من اللقطات عبر صفحتها بموقع انستجرام لابنها وهو على فراش المرض.

وعلقت مها أحمد قائلة: ربنا يكرمك يا حبيبى الحمد لله دائما وابدا.
وقالت الفنانة مها أحمد مؤخرا إنها كانت تدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بهذا الدعاء «يارب لما تخدني خد ابني معايا».

وأضافت الفنانة مها أحمد في برنامجها "ربع دستة ستات" المذاع على قناة "المحور": "دي مش قسوة مني وأنا بقول كده عشان أنا عارفة إن الحمل ثقيل".

وأكملت مها أحمد: "كان نفسي أن دولتي تنشئ مكان كبير لرعاية ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وبالفعل أنشأت وزارة الداخلية مركز تأهيل ورعاية ذوي القدرات الخاصة وهذا صرح كبير وضخم".

وأضافت: "والرئيس السيسي كرم كل أم من أمهات ذوي القدرات الخاصة في احتفالية قادرون باختلاف".

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