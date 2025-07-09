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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التجمع يقرر عدم خوض انتخابات الشيوخ على المقاعد الفردية بسبب اتساع دوائرها

حزب التجمع
حزب التجمع
معتز الخصوصي

قال عماد فؤاد ، مساعد رئيس حزب التجمع ،  إن من يريد الترشح على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، ننصحه بالانتظار للترشح في انتخابات مجلس النواب ، نظرا لاتساع الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ وصعوبة دعم الحزب لأي مرشح يقرر خوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد فؤاد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب التجمع قرر عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية ، بسبب التكلفة الباهظة للانتخابات واتساع الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار مساعد رئيس حزب التجمع إلى أن حزب التجمع سيخوض انتخابات مجلس النواب القادمة على المقاعد الفردية.

وفي سياق أخر ، قررت الأمانة العامة، خوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية للأحزاب، ودفع أعضاء الحزب الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات الشيوخ، في ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، و مرشحيه، على الوفاء بها.

و أكدت الأمانة العامة ، أن التنسيق الانتخابي مع الاحزاب الأخرى، لا يلزم الحزب بأية مواقف سياسية، لا تتفق مع برنامجه، و الخط السياسي المميز لـ " التجمع " ،الذي يؤكد قيم العدالة الاجتماعية ،و الاستقلال الوطني ، وكل المخططات الاستعمارية، التي تستهدف سلامة و استقرار الدولة المصرية، و برنامجنا الانتخابي،يركز على مطالب الشعب الملحة ، و أهمها مواجهة الغلاء ، و التصدي للممارسات الاحتكارية في مجالي تجارة السلع ،و تقديم الخدمات ،و تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ،و حماية حقوق العمال و الفلاحين ،و ضرب بؤر الفساد التي مازالت ترعى في مفاصل الدولة.

المقاعد الفردية انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب الدوائر الانتخابية حزب التجمع

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