بريطانيا تعقد صفقة للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح سانوفي

وقعت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عقدا للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح شركة سانوفي المحتمل ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".









في وقت سابق، أفادت صحيفة "صنداي تايمز" بأن بريطانيا على وشك الاتفاق على صفقة توريد بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (624 مليون دولار) مع شركة سانوفي Sanofi وجالكسو سميث كلاين GlaxoSmithKline مقابل 60 مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 المحتمل.









وقالت الصحيفة إن بريطانيا تفكر في اتخاذ خيار لشراء اللقاح إذا نجح في تجارب بشرية، والتي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر المقبل.









وأعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية مؤخرا عن توقعها الحصول على الموافقة للقاح المنتظر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" العام المقبل.







