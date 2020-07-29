AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد اتهامها فى قضية غسيل أموال ومنعها من السفر.. أول تعليق لـ حليمة بولند | شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:46 ص
حليمة بولند
حليمة بولند
Advertisements
أحمد إبراهيم
قررت الإعلامية حليمة بولند الخروج عن صمتها والرد على اتهامها فى قضية غسيل أموال ومنعها من السفر وهو القرار الذى أعلنت عنه السلطات الكويتية منذ أيام قليلة بجانب عدد من المشاهير. 

وقالت حليمة بولند عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فى أول تعليق لها: "أولا أحب أشكر كل اللي سألوا عني في كل أنحاء الدول العربية.. ثانيا الحمد لله أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي".

اقرأ أيضا 

وأضافت حليمة قائلة: "قبل تقريبا أسبوعين تكلمت في برنامجي هنا الكويت.. وطالبت بسن قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل في جريمة غسيل الأموال واليوم أنا أشكرهم على محاربة الفساد".

وأوضحت حليمة قائلة: "والله لو أنا مشاركة في هذه الجريمة الشنيعة تجاه وطني.. فأتمنى أن أكون أول وحده أحاسب ويتخذون اتجاهي العقوبة الشديدة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثروته تخطت المليار دولار.. منع نجل مسئول كويتى من السفر على خلفية قضية الصندوق الماليزي

أخبار الحوادث.. إحالة 8 مسئولين بمحافظة المنوفية للمحاكمة.. تفاصيل حبس 24 متهما في أكبر قضية غسيل أموال

بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات

صحيفة كويتية تكشف أسماء مشاهير السوشيال ميديا المتهمين بغسل الأموال

الظفيري: أجهزة مخابراتية وراء قضايا غسيل الأموال فى الكويت

منهم حليمة بولند.. منع 10 مشاهير من السفر بأمر من النائب العام الكويتي

ترشيحاتنا

في ذكري ميلاد ماري باي باي.. معلومات لا تعرفها عنها

في نفس الوقت كل يوم.. حيوان يقرع جرس باب رجل بريطاني الساعة 2 فجرًا

6 علامات تدل على ضرورة تغيير زيت المحرك

مخاطر جديدة.. طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

سمكة الشمس.. العثور على مخلوق ضخم يشبه الفضائيين .. صور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29-7-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ

رسميا.. الكشف عن كاديلاك CT6 2021 بتحديثات طفيفة.. صور

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بملابس صيفية