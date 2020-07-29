بعد اتهامها فى قضية غسيل أموال ومنعها من السفر.. أول تعليق لـ حليمة بولند | شاهد

قررت الإعلامية حليمة بولند الخروج عن صمتها والرد على اتهامها فى قضية غسيل أموال ومنعها من السفر وهو القرار الذى أعلنت عنه السلطات الكويتية منذ أيام قليلة بجانب عدد من المشاهير.





وقالت حليمة بولند عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فى أول تعليق لها: " أولا أحب أشكر كل اللي سألوا عني في كل أنحاء الدول العربية.. ثانيا الحمد لله أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي".





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وأضافت حليمة قائلة: " قبل تقريبا أسبوعين تكلمت في برنامجي هنا الكويت.. وطالبت بسن قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل في جريمة غسيل الأموال واليوم أنا أشكرهم على محاربة الفساد".





وأوضحت حليمة قائلة: "والله لو أنا مشاركة في هذه الجريمة الشنيعة تجاه وطني.. فأتمنى أن أكون أول وحده أحاسب ويتخذون اتجاهي العقوبة الشديدة".