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رياضة

دورة الإمارات لم تلغى.. أحمد عبدالله يكشف مستجدات وديات المنتخب الأوليمبي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:54 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عن المباريات الودية المقرر أن يخوضها المنتخب الأوليمبي.

ونجح منتخب أولمبي الفراعنة تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالله فى حصد لقب أمم أفريقيا الذى أقيم نهاية العام الماضي فى القاهرة وتأهل الى أولمبياد طوكيو التى تأجلت الى عام ٢٠٢١.

قال الدكتور احمد عبدالله فى تصريحات خاصة ل صدى البلد:ننتظر اجندة الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا لتحديد مباريات المنتخب الأوليمبي الودية فى شهر أكتوبر القادم.

أضاف :حتى الان لم تتضح الرؤية الخاصة باجندة الفيفا من أجل الإعلان عن المباريات الودية لمنتخب اوليمبية الفراعنة خلال الفترة القادمة.

تابع :دورة الامارات الودية لم يتم إلغاؤها حتى هذه اللحظة والمنتظر ان يشارك فيها منتخبات السعودية والبرازيل والارجنتين لافتا الى ان منتخب مصر الأوليمبي قيد انتظار اجندة الفيفا من أجل حسم اللقاءات الودية.
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