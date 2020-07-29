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محافظات

قومي المرأة بشمال سيناء يدعم حملة "صوتك لمصر بكرة"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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احمد صالح
قرر المجلس القومي للمرأة فرع شمال سيناء ' المشاركة الفعالة في حملة "صوتك لمصر بكره " لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، والتشجيع على الخروج للإدلاء بصوتها فى صناديق  الانتخابات ،في استحقاق مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ م المقرر له ١١ و ١٢ أغسطس القادم.

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس القومى للمرأة طارئ برئاسة إحسان داود مقررة المجلس 'وبحضور كلا من عايدة مصبح و الاعلاميه نهى رضوان ' والمهندس ناهد سلام 'والدكتورة سونيا عطيه' عضوات المجلس'.

حيث تم خلاله مناقشة جدول الأعمال' واستعراض جهود المجلس في مجال التوعية بخصوص وباء ومرض الكورونا المستجد لحماية الأسرة في سيناء من هذا الوباء.


وتم استعراض جهود المجلس كذلك ، في حملة طرق الأبواب " احميها من الختان "وذلك من خلال برامج تأهيل للفتيات التي يتعرضن للعنف داخل الأسرة .للحد من التنمر وانتشاره بصورة كبيرة داخل المجتمع، ومدي خطورته علي الأسرة.

كما تم الاستعانة بالرائدات الريفيات والمتطوعات وعضوات المجلس القومى للمرأة ' لنجاح حملة طرق الأبواب 'بزيارات الأسر في المنازل والمرأة في المصالح الحكومية في مختلف المناطق والتجمعات على مستوى المحافظة.

وأكدت مقررة فرع قومي المرأة أن مكتب الشكاوي بالمجلس بتلقي الشكاوي ويتعامل معها للعمل علي حلها في إطار الأهداف التي يسعي إلي تحقيقها المجلس وحددت رقم الخط المختصر ١٥١١٥ للإبلاغ عن أي مشكلة.

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