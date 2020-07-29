وجيه أحمد يكشف تفاصيل جديدة حول التشكيل المعاون للجنة الحكام





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت الإبقاء على وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام الرئيسية عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه.





قال وجيه أحمد فى تصريحات خاصة لـصدى البلد: سوف اقوم بعرض التشكيل المعاون للجنة الرئيسية للحكام إلى جانب اللجنة الفنية على وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية من أجل اعتمادها من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.









أضاف:جاهزون بالتشكيل المعاون واللجنة الفنية وبعض الأسماء كانت متواجدة فى اللجان السابقة وفضلنا الاستعانة بخدماتها نظرا للكفاءة التييتمتع بها كل منهم خاصة فى النواحي الفنية.





وكشف مصدر مطلع داخل الجبلاية عن ملامح من التشكيل المعاون للجنة الحكام الرءيسية والذي شارك فى مساعدة وجيه أحمد فى الأفواج الخمسة بمعسكر الحكام استعدادا للدورى الممتاز الذى جرت فعالياته مؤخرا بأحد فنادق مصر الجديدة.





وافاد المصدر ذاته بأن ملامح التشكيل المعاون للجنة الرئيسية الذي يتكتم عليه وجيه احمد يتكون من .. ناصر عباس وأيمن دجيش وفهيم عمر ومجدى رزق وسيد مراد ومهند دبا ومجدى القاضى لافتا إلى أنهم كانوا متواجدين باستمرار فى معسكر الأفواج الخمسة لمعاونة اللجنة الرئيسية للحكام.







يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ أغسطس القادم وذلك لإنشعال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام عن تفاصيل جديدة حول التشكيل المعاون للجنة الرئيسية فى اتحاد الكرة بعد عودة الدورى الممتاز.