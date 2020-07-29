برلماني: الرقابة المشددة على ذبح الأضاحي ضرورة لتجنب الإصابة بكورونا

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، ضرورة زيادة الرقابة على تجار المواشي لمنع استغلال موسم الأضاحي ورفع أسعارها مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، والتأكد من ممارسة طقوس ذبح الأضاحي وفق قواعد صحية صارمة من أجل تفادي أي خطر إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19.





وأشاد مشهور فى بيان صحفى له بفتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية لمدة 3 أيام، مؤكدا أن هذه الخطوة تساهم فى الكشف الطبى على سلامة الأضحية قبل الذبح، ومن ثم التأكد من سلامة اللحوم قبل الاستهلاك، وخالية من الأمراض.





وأوضح أن نحر الأضحية دون احترام تدابير وقائية صارمة سيكون مسئولا عن موجة جديدة من الإصابات، مضيفا بأن تخوفه يرتكز على متابعة للوضعية الصحية العالمية وملاحظة إعادة ظهور وتفشي فيروس كوفيد-19 انطلاقا من أحد المذابح على مستوى إحدى المدن الألمانية.





أن ما يحدث من تقاليد عيد الأضحى أن يكون الذبح عند محال الجزارة في الشارع لكي يطمئن صحاب الأضحية أنها آمنة، وهذا خطأ كبير ويتسبب في الكثير من الأمراض لأن الكشف عن اللحوم يتم على مرحلتين، أولا: مرحلة ما قبل الذبح لأن هناك أمراضا تظهر قبل الذبح لا تظهر بعده، والعكس صحيح.





وطالب النائب بدراسة مقترح توفير مذبح بكل منطقة، لافتا إلى أنه سيكون له أثر أكثر فعالية في إلغاء ظاهرة الذبح بمحال الجزارة بشكل كامل، مؤكدا دعمه لتطبيق تلك الفكرة مع وضع آليات مرنة لتنفيذها، وطالب بتوعية المواطنين حول التخلص من زوائد الأضاحي بطرق سليمة وصحية وعدم رميها في الأماكن العامة والتي تسبب كل عام بمشاكل بيئية ومكاره صحية وانتشار الحشرات الضارة منوها الى تفعيل دور البلديات والمؤسسات ذات العلاقة والدعوة لتنظيم حملة اعلامية تدعو المواطنين للتخلص منها بشكل صحي وآمن.