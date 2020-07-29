665 حالة جديدة.. انخفاض قياسي في إصابات كورونا بسلطنة عمان

سجلت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، انخفاضا جديدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، سجلت البلاد ٦٦٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الحالات الجديدة ضمت ٦١٨ لعمانيين و٤٧ لغير عمانيين.





وبذلك يصبح العدد الإجمالي لحالات الإصابة في السلطنة ٧٨٥٦٩، فيما تماثل ٦٠٢٤٠ حالة للشفاء.





وسجلت وزارة الصحة العمانية ١٠ حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات ٤١٢ وفاة.





وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العمانية عن قرارات جديدة لاحتواء الفيروس، من بينها فرض الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.



