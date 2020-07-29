قبل العيد.. تحرير 270 مخالفة مرورية بدمياط





واستهدفت الحملة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تراخيص السيارات ورخص القيادة للسائقين ومدى الالتزام بخط السير وتعريفة الركوب والتزم بتحميل عدد الركاب.









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كما شملت الحملة عمل كمائن لضبط المخالفين بميدانى الساعة والشهابية لضبط الدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة.







وأسفرت الحملة عن تحرير 270 مخالفة متنوعة ما بين التراخيص المنتهية، وسير عكس الاتجاه والسير بدون رخصة قيادة، وتم تحصيل مبالغ مالية وصلت إلى 27 ألف جنيه، نتيجة للمصالحات الفورية، كما تم احتجاز عدد من السيارات لعدم وجود تراخيص.