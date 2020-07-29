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محافظات

قبل العيد.. تحرير 270 مخالفة مرورية بدمياط

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
شنت إدارة مرور دمياط برئاسة العميد حازم راتب، حملة مكبرة داخل موقف سيارات الأجرة والسرفيس لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف والتزام السائقين بخط السير وتعريفة الركوب والتأكيد على انتظام الحركة المرورية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.


واستهدفت الحملة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تراخيص السيارات ورخص القيادة للسائقين ومدى الالتزام بخط السير وتعريفة الركوب والتزم بتحميل عدد الركاب.


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كما شملت الحملة عمل كمائن لضبط المخالفين بميدانى الساعة والشهابية لضبط الدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة.


وأسفرت الحملة عن تحرير 270 مخالفة متنوعة ما بين التراخيص المنتهية، وسير عكس الاتجاه والسير بدون رخصة قيادة، وتم تحصيل مبالغ مالية وصلت إلى 27 ألف جنيه، نتيجة للمصالحات الفورية، كما تم احتجاز عدد من السيارات لعدم وجود تراخيص.
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