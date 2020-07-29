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محافظات

ضبط طن ونصف دجاج فاسد داخل مجزر بدمياط.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:04 ص
ضبط طن ونصف دجاج
ضبط طن ونصف دجاج فاسد داخل مجزر بدمياط
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زينب الزغبي
شنت مديرية أمن دمياط، تحت إشراف اللواء خالد إبراهيم مدير الأمن، قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك، حملة مكبرة على الأسواق والمجازر، لضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة ومحتكرى السلع وبيعها بالسوق السوداء.

أسفرت الحملة المكبرة المشكلة من مباحث التموين برئاسة الرائد أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، عن ضبط طن ونصف دجاج غير صالح ومجهولة المصدر بمجزر بمدينة كفر البطيخ، بعد ورود معلومات تفيد بقيام صاحب مجزر غير مرخص بذبح دواجن فاسدة وغير صالحة.

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كما تم خلال الحملة، ضبط كميات من الدجاج المذبوح عبارة عن صدور وأوراك وأجنحة وبانية مخلى غير صالح طبقا للكشف الظاهرى من قبل الأطباء البيطريين وكذلك مجهولة المصدر ولا توجد أى بيانات مدونة عليه، كما بها تغير في الصفات.

وكذلك تم ضبط مخلفات ذبح الدجاج على الرغم من أن المجزر غير مصرح له بالذبح والترخيص فقط للتعبئة والتجهيز وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

تم تحرير المحضر رقم 1940 لسنة 2020 جنح  مركز شرطة كفر البطيخ، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
ضبط طن ونصف دجاج فاسد داخل مجزر بدمياط.. فيديو
ضبط طن ونصف دجاج فاسد داخل مجزر بدمياط.. فيديو
ضبط طن ونصف دجاج فاسد داخل مجزر بدمياط.. فيديو
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