لضبط أسعار اللحوم وتوفير الألبان.. مشروع لتسمين وتربية رؤوس الماشية بمحطة بحوث السرو بدمياط

أطلقت وزارة الزراعه مبادرة بعنوان "توفير رؤوس مواشي لصغار المزارعين والمربين" والهدف منها توزيع رؤوس الماشية على صغار المزارعين والمربين وذلك بعد ان تم تفعيل بروتوكول التعاون والتفاهم بين كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصرى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المزارعين للتسمين فى إطار المشروع القومى لإحياء البتلو.





البروتوكول يهدف إلى توزيع رؤوس عجول مستورده سريعة النمو للتسمين لمساعدة صغار المربين، ولدعم المزارع النظامية، والذى يقوم بإستيرادها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، بتمويل من البنك الزراعى المصرى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية التي سوف تكون على إستعداد لشراء بعض الروؤس في نهاية الدورة بعد تسمينها، وطرحها للمستفيدين فى منافذها بأسعار مناسبة وذلك لعمل توازن فى الأسعار، وتوفير كميات من اللحوم، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة.





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وفي محافظة دمياط تم تفعيل تلك المبادرة من خلال محطة بحوث الانتاج الحيوانى بالسرو والتى بها عدد كبير من رؤوس الماشية المختلفة والتى يتم توفيرها وتربيتها لتوزيعها على صغار المربين والمزاعين وفق الشروط المتبعه.





ويؤكد أسامه الزلاقي مدير محطة بحوث الانتاج الحيوانى بالسرو، ان المحطة بها الكثير من الاقسام المختلفة منها تربية الدواجن وتربية وتسمين الماشية والعجول وتعمل على زيادة الانتاج الحيوانى بمحافظة دمياط، مشيرا الى ان مديرية الزراعه تهدف الى توفير رؤوس الماشية الى كافة صغار المزارعين ومربي الماشية باسعار مناسبة ولتنشيط الثروة الحيوانية وحركة البيع والشراء لدى صغار المزارعين واقبال المربين على الشراء وفتح فرص جديدة للتربية الماشية وبيعها بعد التسمين.





وأضاف أن محطة البحوث بالسرو بها المحلب الآلى بالمحطة ويعمل بكفاءة عالية وتربية العجول وتوفير الالبان لمعامل الجبن من اجل عودة صناعه الجبن الدمياطى للصدارة مرة اخرى بدمياط .





من جانبه ، صرح المهندس سميح عبدالسميع ،وكيل وزارة الزراعه بدمياط، أن المديرية بدأت في مبادرة توفير رؤوس ماشية مستوردة للتسمين، لتوزيعها على صغار المزارعين والمربين في إطار المشروع القومي لإحياء البتلو، وتوفير التمويل اللازم للمبادرة، وتهدف وزارة الزراعه من تلك المبادرة مساعدة صغار المربين، ودعم المزارع النظامية، من خلال عجول تسمين يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتمويل من البنك الزراعي المصري، مشيرا الى ان وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم بشراء بعض الرؤوس في نهاية الدورة عقب تسمينها، لطرحها للبيع في منافذها بأسعار مناسبة للصغار المربين وصغار المزارعين .





ولفت إلى أن إدارة الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بدمياط قد أصدرت أكثر من 250 ترخيصا لمزارع الماشية، تيسيرا لأصحابها لتوفير الأضاحي، واللحوم الحمراء، بمناسبة عيد الأضحى، وذلك تحت إشراف مديرية الزراعة.



