الفيوم ترفع 8 آلاف طن قمامة خلال الأسبوع الجاري

أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 8675 طنًا من القمامة والأتربة ومخلفات البناء، من مختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال الفترة من 22 وحتى 27 يوليو الجاري.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشتى أنحاء المحافظة، موجهًا باستمرار المتابعة الميدانية لمسئولي الجهاز التنفيذي، ورفع درجة التأهب القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والعمل على متابعة نوبتجيات النظافة خلال الورديات اليومية المختلفة، للوصول بمستوى النظافة إلى المستوى اللائق.









أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أنه تم رفع القمامة من نقاط التجميع الوسيطة، ونقلها إلى المدافن الصحية حفاظًا على صحة المواطنين، بواسطة عمال النظافة ومعدات الوحدات المحلية تحت إشراف رؤساء مجالس المدن، فضلًا عن رفع مخلفات البناء والأتربة.





وأضاف أنه تم رفع 8675 طنًا من القمامة والأتربة ومخلفات البناء من شتى أنحاء مراكز وقرى المحافظة ـ خلال الأسبوع الماضي ـ بواقع 2420 طنًا من مدينة ومركز الفيوم، و1210 أطنان بشتى أنحاء مركز وقرى طامية، وبمركز وقرى سنورس تم رفع 1777 طنًا، وفى مركز وقرى أبشواي تم رفع1650 طنًا، ومن قرى ومركز إطسا تم رفع 1225 طنًا من القمامة والأتربة ومخلفات البناء، ومن قرى ومركز يوسف الصديق تم رفع 393 طنًا من القمامة.





وأكد المتحدث الرسمي لمحافظ الفيوم أن أعمال رفع القمامة بشتى أنحاء المحافظة، تسير جنبًا إلى جنب مع حملات إزالة الإشغالات من الطرق والميادين، وأعمال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية من صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات إضاءة، فضلًا عن تطوير الميادين وأعمال التشجير.