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ديني

شاهد.. موعد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:40 م
موعد صلاة عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر
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يارا زكريا
نشرت دار الإفتاء المصرية، مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن ومحافظات الجمهورية،  وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقالت « الإفتاء» إن موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة سيكون في تمام الساعة: 5:38، وفي الإسكندرية: 5:41، وفي بورسعيد: 5:32، وفي وفي السويس: 5:33.

وتابعت دار الإفتاء: وفي الزقازيق: 5:36، وفي المنصورة: 5:36، وفي سوهاج: 5:43، وفي أسوان: 5: 42، وفي شرم الشيخ: 5: 30، وفي بني سويف: 5:41، وباقي المدن تتضح من خلال الجدول الوضح في الصور التالية. 

عدد أيام عيد الأضحى :

عدد أيام عيد الأضحى 4 أيام؛ يُسمى الأول منها: يوم النحر، والأيام الثلاثة التي تأتي بعده: تُسمى بأيام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «يومُ عرفةَ ويومُ النَّحرِ وأيَّامُ التَّشريقِ عيدُنا أهلَ الإسلامِ ..» حديث صحيح رواه الترمذى وغيره، وقال الإمام الشوكاني إن هذا الحديث فيه دلالةٌ على أن أيام التشريق الثلاثة هي من أيام العيد.


وقت التضحية مبدأ ونهاية:

يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به.

وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية.

وقد احتج الشافعية على ذلك بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، قال الإمام الشافعي: [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له]  "الأم" (2/ 222).



شاهد.. موعد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر
شاهد.. موعد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر
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