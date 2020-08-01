رجائى عطية يبحث حل أزمة شاليهات المحامين بمطروح

تواصل نقيب المحامين رجائى عطية مع محافظ مرسى مطروح لبحث أزمة شاليهات المحامين خلال الأيام القادمة.









وقال أبو بكر ضوه، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الفقيه رجائي عطية، النقيب العام للمحامين، سيقوم بتحديد ميعاد للقاء محافظ مطروح بعد عيد الأضحى المبارك، لمناقشة أزمة شاليهات المحامين بالمحافظة.









وأضاف عضو مجلس النقابة، لـ "صدى البلد"، أن هذه الشاليهات ليست حديثة الإنشاء ولكن تم إنشاؤها منذ عام ١٩٩٠ وبعد مرور هذه السنوات تريد محافظة مطروح إزالتها، مؤكدا أن هذا الأمر يسبب حالة من الاستياء الشديد بين جميع المحامين.









وأوضح عضو مجلس النقابة، أن هذه الشاليهات ملك لنقابة المحامين منذ أكثر من ٣٠ عاما، وتابع: "لن نسمح بإزالة حجر واحد من الشاليهات ولكن تحت مظلة القانون".









وأكد عضو مجلس النقابة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى مراجعة دقيقة، مؤكدا أنه كان هناك عجلة في لوائح هذا القانون، حيث كان من المفترض أن يكون هناك تريث في هذا الأمر.