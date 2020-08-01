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أخبار البلد

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم مبنى الصحفيين خلال إجازة العيد

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تقوم نقابة الصحفيين بعملية تطهير وتعقيم للمبنى بالكامل للوقاية من من فيروس كورونا، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتستأنف النقابة العمل مرة أخرى بداية من صباح الثلاثاء المقبل، لتقديم كافة الخدمات للأعضاء.
 
من جانب آخر تجرى إدارة النقابة عمليات التطهير والتعقيم ضد الحشرات والفيروسات بشكل دورى، كما توفر كافة المطهرات والمنظفات بكافة الأدوار. 

وكان أعلن مجلس نقابة الصحفيين، أنه اتخذ منذ اللحظة الأولى من علمه بفيروس كوفيد ١٩ - كورونا - كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الإحترازية والصحية للحفاظ على جميع الزملاء ومبنى نقابة الصحفيين.

وأضاف المجلس: سبقنا الكثير من مؤسسات الدولة فى اتخاذ هذه الخطوات وبجدية صارمة للحفاظ على الجميع  وقد كان من الآثار الإيجابية لذلك ، هو عدم ظهور ولو حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل مبنى نقابة الصحفيين الذى يتم تعقيمه يوميا ثلاث مرات بأحدث الطرق العلمية والأجهزة وبأطقم عمل مدربة على ذلك كما تم الإستعانة بالبوابة الذكية الإلكترونية للتعقيم وقياس الحرارة - وهى الأحدث والأعلى فى مصر - للتأكد من سلامة جميع الزملاء او زائرى وموظفى المبنى.

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