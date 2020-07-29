رغم أزمة كورونا.. رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري تحسن عن الأعوام السابقة

قال

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

إنه بالرغم مما فرضته أزمة فيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية لمعظم بلدان العالم، لكن الدولة استطاعت تحقيق تطور وتحسن للاقتصاد عن العام الماضي، مضيفًا أنه من الصحيح عدم تحقيق النتائج المرجوة بسبب الفيروس، إلا أنها مازالت تعتبر مرتفعة عن الأعوام السابقة.





وتابع مدبولي، خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء استعرض الخطة القصيرة المدى والمستهدفات وما تم إنجازه من قطاع السكة الحديد.





وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، المواطنين بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للحفاظ على معدلات الإصابة والاستمرار فى تناقصها خلال تلك الفترة.



