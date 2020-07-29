AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغم أزمة كورونا.. رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري تحسن عن الأعوام السابقة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:56 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالرغم مما فرضته أزمة فيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية لمعظم بلدان العالم، لكن الدولة استطاعت تحقيق تطور وتحسن للاقتصاد عن العام الماضي، مضيفًا أنه من الصحيح عدم تحقيق النتائج المرجوة بسبب الفيروس، إلا أنها مازالت تعتبر مرتفعة عن الأعوام السابقة. 

وتابع مدبولي، خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء استعرض الخطة القصيرة المدى والمستهدفات وما تم إنجازه من قطاع السكة الحديد. 

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، المواطنين بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للحفاظ على معدلات الإصابة والاستمرار فى تناقصها خلال تلك الفترة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جمهورى بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة شمال سيناء

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية.. تعرف عليها

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس الوزراء يحذر: عدم الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية سيجبرنا على التشديد مرة أخرى

مدبولى: الرئيس وجه بتطوير منظومة المرافق والنقل الجماعى.. فيديو

125 جنيها.. وزير النقل يكشف التسعيرة الجديدة لتذاكر المسافات الطويلة.. فيديو

ترشيحاتنا

كارتيرون يوافق على رحيل أوناجم من الزمالك

رئيس الوزراء: الاستمرار في غلق الشواطئ والمتنزهات العامة

عقار الزمن الجميل.. عمارة الشربتلى سكنها سعاد حسنى والمليجي وهبوط أرضي يهددها بالإزالة.. فيديو

رئيس الوزراء : منحني كورونا في تناقص ..وأطالب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية

الزمالك: الكتائب الإلكترونية لـ الخطيب وراء أزمة تصريحات فاروق جعفر..فيديو

125 جنيها.. وزير النقل يكشف التسعيرة الجديدة لتذاكر المسافات الطويلة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تهدئة الأوضاع مع أنجلينا جولي.. براد بيت يزور أبناءه.. صور

الطريقة الصحيحة للتخلص من رائحة اللحم الضاني

واقعة غريبة.. حالة نادرة مرتبطة بالاكتئاب تدفع سيدة للاعتقاد بأنها «دجاجة»