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أخبار البلد

مطلع أغسطس.. مطار طابا يستعد لاستقبال الرحلات السياحية الدولية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:54 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تلقت وزارة الطيران المدني، عدة خطابات من شركات السياحة ومنظمي الرحلات لتسيير رحلات جوية إلى مطار طابا، حيث يستقبل مطار طابا أول رحلة دولية قادمة من بولندا فى 5 أغسطس المقبل. 

كما تعاقدت شركة مصر للطيران مع إحدى الشركات السياحية لتسيير (٧) رحلات طيران عارض لمدينة طابا خلال الفترة من ١٩ اغسطس، حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى 10 رحلات طيران عارض أيضًا لمدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك فى إطار نتائج الجولات والزيارات المستمرة التي يقوم بها الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمطارات الجذب السياحي، وفي ضوء التنسيق والتعاون بين الوزارتين من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية بجمهورية مصر العربية. 

يأتى هذا عقب الزيارة التى قام بها وزيرا الطيران والسياحة لطابا مؤخرًا حيث تققد الطيار محمد منار مطار طابا، واطمأن على جاهزية المطار  الذى يعد من المطارات السياحية الواعدة لاستقبال الرحلات الدولية والداخلية القادمة إلى مدينة طابا .

وأكد منار بحسب بيان، الأربعاء، حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار فى تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحه وشركات الطيران و منح شركات الطيران التى تقصد المطارات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تخفيضات بنسبة ٥٠% على رسوم الهبوط والأيواء بالإضافة إلى تخفيض بنسبة ٢٠% على الخدمات الأرضية حتى آخر اكتوبر 2020  وذلك لتنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.
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