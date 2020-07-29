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الزراعة: توفير أطباء بيطريين بالمجازر لفحص الأضحية بالمجان.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:23 م
محمد القرش
محمد القرش
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه تم توفير أطباء بيطريين بالمجازر لفحص الأضحية، قبل وبعد ذبحها للتأكد من جودتها.

وأضاف محمد القرش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن خدمة فحص الاضحية قبل وبعد ذبحها تُقدم بالمجان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أنه سيتم فتح المجازر بالمجان لذبح الأضحية في جميع المحافظات والمراكز على مستوى الجمهورية.

وتابع  المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، قائلا: "إن الذبح في المجازر أمن وأفضل بكثير من الشوارع والمنازل، موضحا أنه من الضروري ذبح الأضاحي في المجازر، محذرًا من خطورة ذبحها في المنازل أو الشوارع.
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