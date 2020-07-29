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أخبار العالم

مقارنا نفسه بـ فاوتشي.. شاهد.. ترامب يتحسر على شعبيته: لا أحد يحبني

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن حسرته وحزنه الكبير بسبب انخفاض نسبه شعبيته مقارنة بالدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أثناء مؤتمر صحفي،  قائلًا "لا أحد يحبني".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاخر ترامب بعلاقته الجيدة مع فاوتشي، مشيرا إلى أن نسبة قبول فاوتشي العالية تعود إلي إدارة ترامب بأكملها، لأنهم يعملون معًا للتصدي للفيروس والقضاء عليه.

وأكد ترامب "أنا أتعامل معه بشكل جيد للغاية وأوافقه على الكثير مما يقوله ''، وبعد تغير موقفه بشكل مفاجئ متسائلا "لماذا يتمتع فاوتشي بكل هذه الشعبية رغم انتقادات حول تعامله مع الوباء، الذي أصاب أكثر من 4.3 مليون في الولايات المتحدة وقتل أكثر من 149000".

وتابع: "لقد لاقى فاوتشي قبولا كبيرا. فلماذا لا أحظى أنا بهذه الدرجة عالية فيما يتعلق بالفيروس - والإدارة - فيما يتعلق بالفيروس؟ قال ترامب: "يجب أن يكون لدينا ارتفاعا كبيرا''.

وأضاف: "لذا من الغريب نوعا ما، فالرجل يعمل معنا، عن كثب، فهم يفكرون به كثيرا، ولكن أنا لا أحد يحبني؟".

وتساءل ترامب: "هل من الممكن أن تكون شخصيتي فقط، هي كل شيء".

 وكان ترامب قد نشر تغريد مساء الاثنين، مطالبًا فيها الدكتور بتضليل العامة بشأن هيدروكسي كلوروكيين.

في سياق آخر، كانت منظمة الصحة العالمية قد اوقفت تجارب هيدروكسي كلوروكين في مايو، وعليه اوقفت هيئة الصحة المحلية التجارب في يونيو، عقب التأكد من انه لا فائدة  منه كما ظهر في دراسة حالة المرضى.

وقال ترامب الثلاثاء، أن الكثير من الأطباء يعتقدون ان عقار هيدروكسي ناجح، وتناوله مصاحبا لعقار z-pack، ويعتقد البعض ان الامر اصبح سياسيًا.

وأشار أنه تعاطى العقار لمدة ١٤ يوما، ويعتقد انه يعمل في المراحل المبكرة من المرض.
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