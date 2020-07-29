أبرزهم ديفيد سيلفا وكافاني.. 10 لاعبين عالميين متاحين مجانًا في الميركاتو الصيفي بعد موسم كورونا





انتهى الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني، ويتبقى جولتان على انتهاء الدوري الإيطالي، أما دوري أبطال أوروربا والدوري الأوروبي فسينطلق في شهر أكتوبر المقبل.





ومن المتعارف عليه أن عقود اللاعبين تنتهي بنهاية شهر يونيو وهو الموعد الطبيعي لانتهاء أي موسم كروي، ولكن بسبب كورونا، تسببت عقود اللاعبين في صداع للعديد من الأندية، لأن هناك من استطاع تمديد عقود لاعبيه المنتهية حتى انتهاء هذا الموسم، وهناك من لم يستطع فعل ذلك ورحل لاعبون عنهم بنهاية شهر يونيو.





و نستعرض أبرز 10 لاعبين أصبحوا بدون عقود ويمكنهم الانتقال إلى أي فريق دون مقابل مادي النادى مالك العقد .





- إيدنسون كافاني:





مهاجم منتخب أوروجواي ونادي باريس سان جيرمان السابق، انتهى عقده مع الفريق الفرنسي بنهاية شهر يونيو ورفض التجديد .

وهناك العديد من الأندية الراغبة فى ضمه على رأسها وفقا لتقارير صحفية مانشستر يونايتد ونيوكاسل وليدز من إنجلترا، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وروما الإيطالي.





ويبلغ كافانى من العمر 33 عامًا وقيمته التسويقية 20 مليون يورو.





ديفيد سيلفا





صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، سينتهي عقده بنهاية مشوار فريقه في دوري أبطال أوروبا، ورغم تقدم عمره حيث يبلغ من العمر 34 عامًا،إلا أنه قاد فريقه لاحتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بتسجيله 6 أهداف وصناعته 10 اخرى.





أهم المهتمين بضمه نادي لاتسيو الإيطالي، وشباب الأهلي والنصر من الإمارات، والسد القطري، وتبلغ قيمته التسويقية 12 مليون يورو.





ماريو جوتزه





بطل العالم 2014 وصاحب الهدف الذي أهدى لقب المونديال في البطولة للمنتخب الألماني، صار حرًا بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند.





أهم المهمتمين بضمه لاتسيو وميلان وروما من إيطاليا، و أشارت تقارير صحفية لإحتمالية ضمههل من جانب يفربول.





يبلغ من العمر 28 عامًا وتبلغ قيمته التسويقية 10.50 مليون يورو.





ماريو ماندزوكيتش





مهاجم المنتخب الكرواتي السابق وأهم لاعبيه، لعب لأندية كبيرة وعريقة على رأسها بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد، فسخ عقده مع الدحيل القطري بعد انضمامه له بـ 6 أشهر.





أهم الأندية المهتمة بضمه كل من إنتر ميلان وفيورنتينا من إيطاليا، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجالاتا سراي التركي.





يبلغ من العمر 34 عامًا وتبلغ قيمته التسويقية 4 ملايين يورو فقط.









يان فورتينخن









مدافع المنتخب البلجيكي ونادي توتنهام السابق، انتهى عقده مع ناديه الإنجليزي دون تجديد، وأصبح لاعبًا حرًا.













أهم الأندية المهتمة بضمه مانشستر يونايتد.









يبلغ من العمر 33 عامًا، وقيمته التسويقية تبلغ 14.5 مليون يورو.









ريان فريزر









لاعب المنتخب الإنجليزي وبورنموث السابق، رفض تجديد عقده مع فريقه الذي انتهى بنهاية شهر يونيو، لذا أصبح لاعبًا حرًا.





أهم الأندية المهتمة بضمه كل من ارسنال وكريستال بالاس من إنجلترا





يبلغ من العمر 26 عامًا وتبلغ قيمته التسويقية 17.50 مليون يورو.













ناثان كلاين









لاعب نادي ليفربول السابق، انتهى عقده مع الفريق الإنجليزي وأصبح لاعبًا حرًا.





أبرز الأندية المهتمة بضمه وست هام يونايتد الإنجليزي





يبلغ من العمر 29 عامًا وتبلغ قيمته التسويقية 8 ملايين يورو













جو هارت









حارس مرمى المنتخب الإنجليزي وبيرنلي السابق بات حرًا بعد انتهاء عقده مع بيرنلي









أبرز الأندية المهتمة بضمه بلاكبيرن روفرز الإنجليزي وليل الفرنسي









يبلغ من العمر 33 عامًا وتبلغ قيمته التسويقية 2.40 مليون يورو









إيزيكيل جاراي









مدافع المنتخب الأرجنتيني وفالنسيا، انتهى عقده مع ناديه الإسباني وأصبح لاعبًا حرًا.









أبرز الأندية المهتمة بضمه طرابزون سبور التركي









يبلغ من العمر 33 عامًا وتبلغ قيمته التسويقية 4.80 مليون يورو









جيف هيدنيرك









انتهى عقده مع ناديه بيرنلي وأصبح لاعبًا حرًا





أبرز الأندية المهتمة بضمه ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي





يبلغ من العمر 28 عامًا وتبلغ قيمته التسويقية 9 ملايين يورو.

قارب موسم 2019-2020 على الانتهاء في مختلف الدوريات، وهو الموسم الأطول دون منازع بسبب فيروس كورونا الذي أوقف كرة القدم لمدة لاتقل عن 3 أشهر في الدوريات الأوروبية.