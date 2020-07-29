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رياضة

بدلاء الزمالك في ودية طلائع الجيش

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أسماء اللاعبين البدلاء قبل مواجهة طلائع الجيش الودية.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من : عمر السعيد، كابونجو كاسونجو، أحمد عيد، محمد عبد السلام، محمد حسن، كريم بامبو، محمد عنتر، حاتم سكر، سيف جعفر، حسام أشرف، ياسين مرعي، محمد صبحي. ويواجه الفريق نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الموسم الرياضي الحالي.

وتعد المباراة هي الودية الخامسة للفريق بعد أن خاض الزمالك أربعة وديات خلال المعسكر المغلق بمدينة برج العرب، حيث فاز على سموحة بخمسة أهداف لهدف، وخسر أمام بيراميدز بهدف نظيف، وفاز على وادي دجلة بأربعة أهداف نظيفة، وعلى طنطا بهدفين لهدف.
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