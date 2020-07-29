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فن

سمير غانم وسامح حسين على خشبة المسرح في عيد الأضحى.. تفاصيل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:11 م
سمير غانم
سمير غانم
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محمد نبيـل
تعرض قناة "MBC مصر2" غدا الخميس مسرحية "كذب في كذب" بطولة سمير غانم وأحمد راتب، وذلك ضمن عدد من العروض المنتظرة خلال أيام عيد الأضحى.


العرض يشارك فى بطولتها الفنان الكبير سمير غانم وأحمد راتب، وطارق الإبيارى، وندى بهجت وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف الكاتب الكبير الراحل أبو السعود الإبيارى، وإخراج عبد الغنى زكى

القناة تقدم أول أيام العيد مسرحية "مسافرة وجت على غفلة" بطولة لطفي لبيب، وشيرين، والسبت مسرحية "المستريح" بطولة إدوارد وسامي مغاوري، والأحد مسرحية "المضروب" بطولة سامح حسين، والإثنين مسرحية فتحية بيه" بطولة محمد نجم


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