تقنية الـ VAR حاضرة في ودية الزمالك وطلائع الجيش.. صور

حرص الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية، المقامة حاليًا على ستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري، على تجربة تقنية الفيديو "الفار".





ويستعد الحكام المصريون، لاستخدام تقنية الفيديو بشكل موسع في مباريات الدوري الممتاز، مع استئناف المسابقة يوم 6 أغسطس ، بعد فترة توقف دامت لـ4 أشهر بسبب جائحة كورونا.





توقفت مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بدقيقة واحدة، وذلك بأمر من حكم اللقاء محمود معروف.

وجاء هذا التوقف بسبب وجود مشكلة في الكرة التي انطلقت بها المباراة، وقام الحكم فحص كرة أخرى و استئناف المباراة بعد دقيقة تقريباََ من التوقف.



