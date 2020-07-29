تركيا ترسل سرباً من الطائرات محملة بالمرتزقة إلى ليبيا.. صورة

رصدت مواقع المراقبة الجوية في العالم، اليوم الأربعاء، استمرار نقل تركيا للمرتزقة من غازي عنتاب التركية إلى الأرضي الليبية، وذلك عبر طائرات النقل الجوي العسكري.





وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير لها أن مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بتوقيع عقوبات على تركيا بسبب الحرب في ليبيا.





وقالت إن المشرعين الأمريكيين يقدمون مشروع قانون يجبر إدارة ترامب على فرض عقوبات على تركيا "لتأجيج الحرب الأهلية في ليبيا"، حيث حذرت وزارة الدفاع من نشر المرتزقة الأجانب في منطقة الحرب.





وأضافت أن قانون الاستقرار الليبي، الذي من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر، ما يمنح البيت الأبيض فسحة واسعة من الوقت لإلغاء تأشيرات الولايات المتحدة أو تجميد الأموال في البنوك الأمريكية.