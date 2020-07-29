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رياضة

وادي دجلة يفوز على أسوان 3-2 وديًا استعدادًا لعودة الدوري

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:06 م
وادي دجلة
وادي دجلة
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محمد رشاد
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة على منافسه أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما وديا فى إطار استعدادات الأندية لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز .

تقدم أسوان أولًا في الدقيقة 55 عن طريق أحمد صغيري، ثم سجل وادي دجلة ثلاثة أهداف متتالية، قبل أن يحرز فادي فريد مهاجم أسوان هدف تقليص الفارق لفريقه قبل نهاية المباراة لتصبح النتيجة 3/2.

وشهد اللقاء تصدى مسعد عوض حارس مرمى أسوان لركلة جزاء، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
 
وكان فريق وادي دجلة بقيادة اليونيانى نيكوديموس بابافاسيليو، قد خسر في لقائه الودي الأخير الذي جمعه بنادي الزمالك، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة من 3 أشواط، حيث  كان الشوط الأول والثاني مدته كل منهما 45 دقيقة، والشوط الثالث مدته 30 دقيقة.
 
ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاثة انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.
 
فيما يحتل وادي دجلة، المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض فريق الغزلان 18 مباراة قبل توقف كورونا، فازوا في 3 مباريات وتعادلوا في 6 أخرين، وتلقى فريق وادي دجلة لهزيمة في 9 لقاءات.
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