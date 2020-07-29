تعرف على مواصفات أفخم سيارة صينية شبيهة رولز رويس

قرّرت شركة Hong qi الصينية تسريب صور واقعية لأحدث سياراتها بشكلها النهائي ووفقا للصورة المسربة مؤخرا فإن السيارة هي النسخة التي ستطرح في الأسواق قبل نهاية العام الجاري تحت اسم E-HS9 التجاري، وهو نموذج معدل من السيارة E115 التي استعرضتها Hongqi بمعرض فرانكفورت للسيارات في العام الماضي.





وحصلت السيارة على واجهة امامية مميزة مطلية بالكروم اللماع وتشبه في تصميمها بعض الشئ واجهات سيارات رولز رويس الفارهة، كما حصلت على شعار فريد الشكل يمتد من منتصف الواجهة حتى منتصف غطاء المحرك.





كما تتميز السيارة أيضا بمقابض أبواب دمجت داخل الهيكل لتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها فقط كما في سيارات تيسلا، فضلا عن التصميم الأنيق للمصابيح الأمامية.





ووفقا للتسريبات الخاصة بقمرتها الداخلية فأظهرت أن واجهة القيادة جاءت بشاشة عملاقة تمتد على معظم عرضها تقريبا، وتحتها ثبتت شاشة إضافية تعمل باللمس تشبه الحاسب اللوحي.



