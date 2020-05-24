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سيارات

شاهد.. مجسم لـ رولز رويس أغلى من سيارتها

الأحد 24/مايو/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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أماني نوار
في خطوة جديدة كشفت شركة رولز رويس عن إنتاجها لمجسم مصغر لسيار كولينان والتي تعتبر اول سيارتها الكروس أوفرر تصنعها الشركة في صناعة عالم السيارات الفخمة .


كما حقق هذا الطراز مبيعات قياسية عام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي أثر بشكل كبير على مبيعات عالم السيارات وارقام المبيعات .


استخدمت الشركة ألوانها الأصلية في طلاء مجسم السيارة مع إتاحة اختيار 40 ألف لون مختلف أو حتى طلب ألوان جديدة .


كما تمكنت رولز رويس من تجسيد كل تفاصيل السيارة في هذا المجسم مستخدمة فيه مايقرب من ألف قطعة و450 ساعة عمل لإنجازه والغريب في الامر ان عدد الساعات يساوي ضعف ماتستغرقه الشركة في أنتاج السيارة الاصلية .

أما الامر المثير أن رولز رويس استطاعت أن تضع نسخة دقيقة جدا من محرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.75 لتر في جسد هذا المجسم مثلما هو في الواقع وكل من يمتلك هذا المجسم يستطيع التحكم في المصابيح الخارجية عن طريق ريموت كنترول .

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