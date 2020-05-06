لأول مرة رولز رويس كالينان تعبر الصحراء .. فيديو

اعادت السيارة رولز رويس كالينان تعريف الرفاهية في سيارات الاس يو في، ولكن هل هي في الواقع جيدة على الطرق الوعرة ، حيث يبدأ سعر كالينان من 325,000 دولار .

وها هي الاس يو في الفاخرة تدخل في رالي ريبل لتقطع مسافة 3,218 كم من نيفادا إلى كاليفورنيا، بقيادة ايمي هول، والتي فازت بحدث العام الماضي في سيارة جيب رانجلر روبيكون، وتتطلع لتكرار نجاحها في كالينان.

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تستمد كالينان قوتها من محرك V12 مزدوج التيربو سعة 6.75 لتر يولد قوة 592 حصان وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن.متر، يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع كلي، وفي حين أنه قد يكون من المفيد الحصول على الكثير من القوة عند قيادة السيارة على الطرق الوعرة، فإن الوزن الكبير ليس شيئًا جيدًا، حيث يبلغ وزن كالينان 2,753 كجم، دون حساب الأمتعة التي كان يحملها طاقم الحملة الترويجية.

نحن على يقين أن كالينان ليس لديها الكثير من الخلوص الأرضي، لذا من حسن الحظ أن معظم رالي ريبل يبدو أنه يحدث على الرمال والكثبان الرملية ومسارات من الحصى الصغير، وإذا كان الحدث يتطلب العبور من المسطحات المائية الخطيرة أو بعض العوائق الوعرة، فربما تتعرض الاس يو في البريطانية لمشاكل كثيرة.