نقابة الصحفيين تواصل تلقى مستندات الإسكان عقب إجازة العيد

تستأنف لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين ، عملها لتلقى المستندات الخاصة بشقق الإسكان الإجتماعى عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك .





وحول المستندات المطلوبة ، كانت للجنةق قد أوضحت أن يتم التقدم بالمستندات المطلوبة لدى لجنة الإسكان بالدور الثانى (داخل ملف) وهي:



1-صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته (سارية )

2-بالنسبة للزملاء بالصحف القومية شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين يذكر فيها بدل النقابة، موضحا بها الرقم التأمينى لكل منهما.

3-بالنسبة للصحفيين بالصحف (الحزبية والمستقلة) يتم تقديم الشهادة المذكورة بالبند (2) بالإضافة إلى شهادة بالبدل .

4-بالنسبة للمطلقات يتم تقديم الشهادة المذكورة بالبند (2) و شهادة من محكمة الأسرة بالحصول أو عدم الحصول على نفقة شهرية .

5-صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ( وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة ) .

6-إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى باسمه أو باسم صاحب العقار وصورة عقد الإيجار .

7-بالنسبة لذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة .

8-ايداع مبلغ (300 جنيه ) مصاريف الاستعلام المقررة في خزينة النقابة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى.

اما بالنسبة لشروط الحصول على الوحدة المدعومة كالاتى :

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى بداية الحجز .

2- ألا يتجاوز صافى الدخل للأسرة متضمن البدل 5700 ج شهريًا وللأعزب 4200 ج شهريًا .

3- ألا يكون حصل على أى وحدة سكنية أو أراضى مدعمة من الدولة .

4- ألا يكون مالك لأى وحدة أو لأى عقار ( الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر ) .

