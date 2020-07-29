AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بجانب الجوكر.. هشام ماجد يشعل مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:07 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة له ، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهر هشام ماجد فى الصورة بجانب نجم الفيلم الإنجليزى الشهير "الجوكر" خواكين فينيكس، مستخدمًا تقنية الفوتوشوب.

وحازت الصورة على ردود واسعة من جانب متابعيه، وجاءت أبرز تعليقات متابعيه كالتالى : "ايه اللى جاب الجوكر معاك ، منور يا نجم ".

اقرأ أيضًا:

وشارك هشام ماجد فى مسلسل "اللعبة" الذى عرض حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل اللعبة الحلقة الأخيرة.. أحمد فهمي صاحب تحدي شيكو وهشام ماجد

الحب كله .. شاهد هشام ماجد يشعل السوشيال ميديا

يا صيف يا صيف.. شيكو يستعيد ذكريات برنامج الفرنجة

مع نسرين أمين وهشام ماجد.. شيكو يستعيد ذكرياته مع مسلسل اللعبة.. شاهد

كل سنة وأنا طيب.. شيكو يحتفل بعيد ميلاده الأربعين ومتابعوه: كل سنة وأنت معانا

يا عالمي.. محمد أنور يهنئ شيكو بعيد ميلاده الــ 40

ترشيحاتنا

كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل وصيغة التكبيرات؟

كلوب يبلغ إدارة نادي ليفربول برغبته في الاستغناء عن 7 لاعبين

محمد بن زايد يظهر في مول بأبوظبي ويتبادل التحية مع الموجودين..فيديو

الرقابة الإدارية: ضبط مدير مدرسة تقاضى 100 ألف جنيه رشوة

لوك جديد قبل العيد.. محمد صلاح يحلق شعره ولحيته.. شاهد

بعد زواجه منها.. فتاة تتنازل عن اتهام شاب باغتصابها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمسات واختراعات.. «الحذاء والموزة» أسرار هوس محبي السيارات.. صور

طريقة عمل الكتف الضاني.. خطوة بخطوة

3 خطوات للتأكد من وجود ما يكفي من فيتامين "د" داخل الجسم