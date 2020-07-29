بجانب الجوكر.. هشام ماجد يشعل مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة

نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة له ، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".





خواكين فينيكس ، مستخدمًا تقنية الفوتوشوب. وظهر هشام ماجد فى الصورة بجانب نجم الفيلم الإنجليزى الشهير "الجوكر"، مستخدمًا تقنية الفوتوشوب.





وحازت الصورة على ردود واسعة من جانب متابعيه، وجاءت أبرز تعليقات متابعيه كالتالى : "ايه اللى جاب الجوكر معاك ، منور يا نجم ".





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وشارك هشام ماجد فى مسلسل "اللعبة" الذى عرض حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.





المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال