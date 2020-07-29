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مرأة

بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:05 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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رشا عوني
بصورة جديدة على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي ، نجح نجم الكرة اللاعب محمد صلاح خطف أنظار متابعيه في جيمع أنحاء العالم بعد أن اختار تسريحة جديدة لشعره . 
ونشر محمد صلاح صور جديدة له على حساباته على إنستجرام و فيسبوك يظهر فيها بقصة شعر جديدة بعد أن قام بتخفيف شعره الكثيف الذي اعتدنا عليه، لكنه قرّر أن يغير تلك التسريحة بأخرى جديدة، وتفاعل معه متابعوه وعلق بعضهم على الصورة واعتبروها "حلاقة العيد". 

منذ بداية محمد صلاح في عالم الكرة لم يقم بتغيير تسريحة شعره كثيرا بل يبدو أنه لا يحب التغيير في شكله ، ففي البداية كان يعتمد التسريحة العادية وكثافة شعر متوسطة ، ثم بعد سنوات قرر أن يترك شعره تماما ليصبح كثيفا و مموج ، وهي التسريحة التي اشتهر بها محمد صلاح ، وبعد تحقيقه نجاحا كبيرا في نادي ليفربول الإنجليزي، أصبحت تسريحة شعر محمد صلاح ترند عالمي واختارها كثير من الشباب . 

وظل محمد صلاح سنوات بنفس التسريحة و الشعر الكثيف المموج مع الذقن ، ثم قرر اليوم أن يفاجئ متابعيه بتسريحة جديدة حيث احتفظ بنفس الشعر الكثيف مع خفى الجانبين فقط . 
بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية
بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية
بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية
بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية
بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية
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