رئيس نادي الشيخ زايد يعلن مفاجأة سارة للأعضاء قبل عيد الأضحى

وجه مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، برئاسة فكري الهواري، التهنئة لأعضاء النادي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.





وقال رئيس نادي الشيخ زايد، :«أيام قليلة ويطل علينا عيد الأضحى المبارك، كل عام ومصر وشعبها العظيم بخير، كل عام ومصر بوحدة صفها وقوة مؤسساتها بخير، دائمًا، كل عام ونادي الشيخ زايد وأعضائه ولاعبيه وعامليه ومسئوليه وكل من ينتمي لكيان نادي الشيخ زايد بخير وطيبين بإذن الله.. ودائمًا النادي في تقدم مستمر».





وأضاف الهواري، أن نادي الشيخ زايد حقق طفرة حقيقية خلال تلك الفترة على مستوى الإنشاءات واستحداث العاب جديدة مثل صالة الجيم وحمام السباحة الجديد وتحديث صالة الجمباز، وتغيير أثاث النادي من كراسي وترابيزات من أجل راحة الأعضاء، وتجديد التراك والسعي الجاد للانتهاء من الفرع الجديد في أبهى صورة له، تماشيا مع قيمة نادي الشيخ زايد.



