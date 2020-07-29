رئيس نادي الشيخ زايد يعلن مفاجأة سارة للأعضاء قبل عيد الأضحى

وجه مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، برئاسة فكري الهواري، التهنئة لأعضاء النادي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وقال رئيس نادي الشيخ زايد، :«أيام قليلة ويطل علينا عيد الأضحى المبارك، كل عام ومصر وشعبها العظيم بخير، كل عام ومصر بوحدة صفها وقوة مؤسساتها بخير، دائمًا، كل عام ونادي الشيخ زايد وأعضائه ولاعبيه وعامليه ومسئوليه وكل من ينتمي لكيان نادي الشيخ زايد بخير وطيبين بإذن الله.. ودائمًا النادي في تقدم مستمر».
وأضاف الهواري، أن نادي الشيخ زايد حقق طفرة حقيقية خلال تلك الفترة على مستوى الإنشاءات واستحداث العاب جديدة مثل صالة الجيم وحمام السباحة الجديد وتحديث صالة الجمباز، وتغيير أثاث النادي من كراسي وترابيزات من أجل راحة الأعضاء، وتجديد التراك والسعي الجاد للانتهاء من الفرع الجديد في أبهى صورة له، تماشيا مع قيمة نادي الشيخ زايد.
وأعلن رئيس نادي الشيخ زايد، عن موعد افتتاح صالة الجيم للاعضاء عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، مؤكدا أن هناك العديد من المفاجآت سيعلن عنها في القريب العاجل لخدمة أعضاء النادي.