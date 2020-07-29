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منوعات

لماذا أراك في كل شئ.. تضامن مصممي الجرافيك بالوطن العربي مع علم فلسطين.. صور

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:17 م
علم فلسطين
علم فلسطين
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أماني إبراهيم
"لماذا أراكِ على كل شيءٍ، كأنّكِ في الأرضِ كل البشر، كأنّكِ دربٌ بغير انتهاءٍ، وأنّي خُلِقتُ لهذا السّفر، إذا كنتُ أهربُ منكِ إليكِ، فقولي بربّكِ أينَ المفر؟"، هذه الكلمات التي كتبها الشاعر المصري فاروق جويدة، كانت مصدر إلهام لحملة إلكترونية دشنها مصمم جرافيك مصري يدعى عبدالرحمن ممدوح تضامنا مع فلسطين بعد حذف موقع جوجل لخريطة فلسطين واستبدالها بخريطة إسرائيل.

لماذا أراك في كل

سار على خطى عبدالرحمن الكثير من مصممي الجرافيك العرب بأفكار تدعم الفكرة الأساسية للحملة وهي تعتمد على تصميم صور مختلفة يظهر بها علم فلسطين، من مواد وأدوات مستخدمة بشكل يومي، وكأنها تشكلت لتكون علم فلسطين، مثل قطرات المياه، وجذع الأشجار، وألعاب الأطفال، وكأن النظرة لكل شئ تغيرت لرؤية علم فلسطين فقط.

لماذا أراك في كل

شارك بهذه الحملة عشرات الفنانين ومصممي الجرافيك من خلال تصميمات ورسومات تجسد علم فلسطين بطرق مختلفة، مستوحاة من مواقف ومشاهد يومية، لتتصدر مواقع التواصل الإجتماعي على مدار الأيام الماضية في الوطن العربي بالكامل.

لماذا أراك في كل
وتقول ناهد بوريني على هذا التصميم أن خريطة فلسطين مجسمة بعدة رموز، أولها المفاتيح في أسفل اللوحة تعبر عن حتمية العودة، وصورة المرأة يمين اللوحة وهي تحمل المفتاح وحولها عقارب الساعة ترمز إلى حتمية العودة باستخدام الوقت.

لماذا أراك في كل

أما الاسلاك الشائكة والجمجمة فهي ترمز إلى خطورة الحصار، ويوجد باعلى اللوحة يسارا قلب يحلق، وترمز المحركات في جسم الخريطة إل استمرار النضال، والتنقيط بالدماء الحمراء رمزا للدماء الطاهرة على أرض فلسطين.
لماذا أراك في كل شئ.. تضامن مصممي الجرافيك بالوطن العربي مع علم فلسطين.. صور
لماذا أراك في كل شئ.. تضامن مصممي الجرافيك بالوطن العربي مع علم فلسطين.. صور
لماذا أراك في كل شئ.. تضامن مصممي الجرافيك بالوطن العربي مع علم فلسطين.. صور
لماذا أراك في كل شئ.. تضامن مصممي الجرافيك بالوطن العربي مع علم فلسطين.. صور
لماذا أراك في كل شئ.. تضامن مصممي الجرافيك بالوطن العربي مع علم فلسطين.. صور
لماذا أراك في كل شئ.. تضامن مصممي الجرافيك بالوطن العربي مع علم فلسطين.. صور
لماذا أراك في كل شئ.. تضامن مصممي الجرافيك بالوطن العربي مع علم فلسطين.. صور
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