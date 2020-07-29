أستاذ تاريخ حديث: إعلان الجامعة الفرنسية يدل على غياب الوعي التاريخي.. فيديو

أكد الدكتور محمد عفيفى،أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن إعلان الجامعة الفرنسية الذى يسوق إلى الاحتلال الفرنسى على مصر، هو فيديو صادم جدًا مؤكدا أنه لم يتم عرضه على مؤارخ .





وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناه الأولى المصرية أن الحملة الفرنسية تأثيرها محدود للغاية كونها استمرت لثلاث سنوات فقط .





وتابع أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، أن الإعلان يدل على "غياب للوعى التاريخى وبه عقدة الخواجة بشكل كبير"، مؤكدا أن وجود شخصيات كثيرة فرنسية كان يمكن اختيارها خلاف من دك القاهرة وفعل ما فعل بالمصريين.



